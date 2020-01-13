На Сумщине горел поезд, пассажиров эвакуировали
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд ст. «Смородине». По словам свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей.
Вагон горящего отключили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию Смородине. Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар удалось ликвидировать.
Повреждено кабину дизель-поезда. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибшие и травмированные отсутствуют.
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