На Сумщине горел поезд, пассажиров эвакуировали

13 января, 2020, 09:51

На Сумщине на железнодорожной станции Боромля в селе Новгородское Тростянецкого района возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением Сумы-Мерчик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд ст. «Смородине». По словам свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей.

Вагон горящего отключили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию Смородине. Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар удалось ликвидировать.

Повреждено кабину дизель-поезда. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибшие и травмированные отсутствуют.