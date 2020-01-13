 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Сумщине горел поезд, пассажиров эвакуировали

На Сумщине горел поезд, пассажиров эвакуировали

На Сумщине на железнодорожной станции Боромля в селе Новгородское Тростянецкого района возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением Сумы-Мерчик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд ст. «Смородине». По словам свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей.

Вагон горящего отключили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию Смородине. Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар удалось ликвидировать.

Повреждено кабину дизель-поезда. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибшие и травмированные отсутствуют.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать