На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти пассажиров

13 января, 2020, 09:49

Причины смерти мужчины и женщины неизвестны

Об этом сообщает издание ColomboPage.

Самолет, летевший из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени (23:15 по киевскому времени). Когда самолет приземлился, двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.