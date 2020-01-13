На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти пассажиров
13 января, 2020, 09:49
Причины смерти мужчины и женщины неизвестны
Об этом сообщает издание ColomboPage.
Самолет, летевший из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени (23:15 по киевскому времени). Когда самолет приземлился, двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.
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