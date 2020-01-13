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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине от бешенства умер мужчина, который отказался от прививок

На Николаевщине от бешенства умер мужчина, который отказался от прививок


фото: physiciansweekly
Вечером 12 января на Николаевщине умер человек, отказавшийся от прививок после укусов бездомной собаки

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В Центре отметили, что 31-летний мужчина получил укус бездомной собаки в августе 2019 года, обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.

Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное сбежало.

11 января больной был госпитализирован с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения. У пациента наблюдалась гидро- и аэрофобии.

На следующий вечер больной умер.

В Центре общественного здоровья Украины напоминают, что начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.

Обязательной прививке подлежат люди:

  • которых покусали бешеные или подозрительные на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи;
  • укушенные любыми дикими животными (даже без подозрения в бешенстве);
  • поцарапанные подозрительными на бешенство животными или при обрызгивание царапин слюной таких животных;
  • подвергшиеся любому микроповреждению кожи при работе с больными бешенством животными.
  • Напомним, весной 2019 года в Николаеве вводили карантин из-за того, что бешеная собака искусала 12 человек
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