На Николаевщине от бешенства умер мужчина, который отказался от прививок
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
В Центре отметили, что 31-летний мужчина получил укус бездомной собаки в августе 2019 года, обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.
Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное сбежало.
11 января больной был госпитализирован с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения. У пациента наблюдалась гидро- и аэрофобии.
На следующий вечер больной умер.
В Центре общественного здоровья Украины напоминают, что начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.
Обязательной прививке подлежат люди:
- которых покусали бешеные или подозрительные на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи;
- укушенные любыми дикими животными (даже без подозрения в бешенстве);
- поцарапанные подозрительными на бешенство животными или при обрызгивание царапин слюной таких животных;
- подвергшиеся любому микроповреждению кожи при работе с больными бешенством животными.
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Напомним, весной 2019 года в Николаеве вводили карантин из-за того, что бешеная собака искусала 12 человек
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