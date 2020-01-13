На Николаевщине от бешенства умер мужчина, который отказался от прививок

13 января, 2020, 16:10

Вечером 12 января на Николаевщине умер человек, отказавшийся от прививок после укусов бездомной собаки

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В Центре отметили, что 31-летний мужчина получил укус бездомной собаки в августе 2019 года, обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.

Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное сбежало.

11 января больной был госпитализирован с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения. У пациента наблюдалась гидро- и аэрофобии.

На следующий вечер больной умер.

В Центре общественного здоровья Украины напоминают, что начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.

Обязательной прививке подлежат люди:

которых покусали бешеные или подозрительные на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи;

укушенные любыми дикими животными (даже без подозрения в бешенстве);

поцарапанные подозрительными на бешенство животными или при обрызгивание царапин слюной таких животных;

подвергшиеся любому микроповреждению кожи при работе с больными бешенством животными.