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Espreso.tvОбществоНа Киевщине произошло ДТП с 5 пострадавшими

На Киевщине произошло ДТП с 5 пострадавшими

В понедельник, 13 января, в Киевской области произошла авария с участием автомобилей Subaru Forester и Mitsubishi Нико

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла в 08:10 на 13-м км автодороги Борисполь-Золотоноша. Двух человек спасателям пришлось извлекать из покореженного транспорта с помощью пневматического и шанцевого инструмента. Их передали медикам скорой помощи.

Всего в результате аварии пострадали 5 человек.

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