На Киевщине произошло ДТП с 5 пострадавшими

13 января, 2020, 20:37

В понедельник, 13 января, в Киевской области произошла авария с участием автомобилей Subaru Forester и Mitsubishi Нико

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла в 08:10 на 13-м км автодороги Борисполь-Золотоноша. Двух человек спасателям пришлось извлекать из покореженного транспорта с помощью пневматического и шанцевого инструмента. Их передали медикам скорой помощи.

Всего в результате аварии пострадали 5 человек.