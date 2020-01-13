На Киевщине произошло ДТП с 5 пострадавшими
13 января, 2020, 20:37
В понедельник, 13 января, в Киевской области произошла авария с участием автомобилей Subaru Forester и Mitsubishi Нико
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла в 08:10 на 13-м км автодороги Борисполь-Золотоноша. Двух человек спасателям пришлось извлекать из покореженного транспорта с помощью пневматического и шанцевого инструмента. Их передали медикам скорой помощи.
Всего в результате аварии пострадали 5 человек.
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