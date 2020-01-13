На этой неделе Рада примет решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп

13 января, 2020, 12:29

На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Молния! На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы", - написал он.

По словам Гончаренко, сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.