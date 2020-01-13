На этой неделе Рада примет решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп
13 января, 2020, 12:29
На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Молния! На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы", - написал он.
По словам Гончаренко, сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
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