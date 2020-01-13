На админкордоне с оккупированным Крымом задержали родственников фигурантов дела "Хизб-ут-Тахрир"

13 января, 2020, 15:21

13 января дочь фигуранта дела "Хизб-ут-Тахрир" задержали российские оккупанты при пересечении админкордона на КПП "Каланчак"

Об этом сообщают правозащитники "Крымской солидарности" в Facebook.

"В 12.50 на российском КПП, граничащем с КПП "Каланчак", пограничниками была задержана дочь политзаключенного - Гульсум Алиева. Об этом сообщила ее мать - Наджи Аджи-Мамутова (Алиева). С момента задержания и с Гульсум, и с ней, нет связи. Сообщения на телефоны не доставляются", - сообщили активисты.

Правозащитники отмечают, что в 2018 году против активистки "Крымской солидарности" Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (разжигание вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Однако позже оба дела в отношении девушки были прекращены.

Некоторое время Гульсум Алиева находилась в розыске, что ранее уже было причиной задержания на админкордоне. Алиева была внесена в список по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Адвокат Алиевой считает действия следователя проявлением личной неприязни.

Несмотря на прекращение уголовного производства ее данные до сих пор не удалены из списка экстремистов и террористов, в котором она значится под номером 766.

По состоянию на 14:05 Наджи Алиеву после "беседы" отпустили. По ее словам, Гульсум находится в другом помещении на допросе.

В 14:30 Гульсум Алиеву с КПП вывезли в отделение полиции г. Армянск. Ее вывели из "вагончика" и посадили в служебную машину. Муж Гульсум Алиевой и мама уехали вслед за ней на своем автомобиле.