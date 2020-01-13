Минобороны приостановило приватизацию жилья для военнослужащих
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Программа трансформации Министерства обороны и ВСУ предусматривает введение комплексного подхода к обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей.
"Процесс его распределения должен минимизировать коррупционные риски и быть прозрачным на всех этапах, направленным на справедливую реализацию прав военнослужащих", - говорится в сообщении.
Первым шагом в этом направлении является перевод всего учета жилья и его выдачи в электронную централизованную форму. Сейчас уже обнародованы открытые квартирные списки. Также начато формирование единого земельно-объектного банка ведомства и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.
На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено изъятие жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужеблевания" будет возобновлен.
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