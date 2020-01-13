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Espreso.tvОбществоМинобороны приостановило приватизацию жилья для военнослужащих

Минобороны приостановило приватизацию жилья для военнослужащих

Сейчас идет систематизация сведений об имеющемся ведомственном жилом фонде для перевода их учета и выдачи в электронную форму. На момент введения нового механизма временно ограничено изъятие жилья из служебного.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Программа трансформации Министерства обороны и ВСУ предусматривает введение комплексного подхода к обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей.

"Процесс его распределения должен минимизировать коррупционные риски и быть прозрачным на всех этапах, направленным на справедливую реализацию прав военнослужащих", - говорится в сообщении.

Первым шагом в этом направлении является перевод всего учета жилья и его выдачи в электронную централизованную форму. Сейчас уже обнародованы открытые квартирные списки. Также начато формирование единого земельно-объектного банка ведомства и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.

На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено изъятие жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужеблевания" будет возобновлен.

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