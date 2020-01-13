Минцифры планирует научить 6 млн украинцев цифровой грамотности
13 января, 2020, 17:25
Министерство цифровой трансформации рассчитывает за три года научить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Это станет возможным в рамках совместной работы Минцифры и Украинской библиотечной ассоциации (УСА), которые объявили о начале своего сотрудничества.
Планируется, что около 6 тысяч библиотек Украины присоединятся к национальной кампании по цифровой грамотности "Будь на часі!"
Они займутся популяризацией информации проекта "Действие. Цифровая образование", в рамках которого и будет происходить цифровое обучения.
Также эти библиотеки станут первыми хабами проекта цифрового образования. Всем желающим они дадут доступ к бесплатному обучению на национальной онлайн-платформе цифровой грамотности. Ее запуск запланирован на 21 января 2020 года.
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