Минцифры планирует научить 6 млн украинцев цифровой грамотности

13 января, 2020, 17:25

Министерство цифровой трансформации рассчитывает за три года научить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Это станет возможным в рамках совместной работы Минцифры и Украинской библиотечной ассоциации (УСА), которые объявили о начале своего сотрудничества.

Планируется, что около 6 тысяч библиотек Украины присоединятся к национальной кампании по цифровой грамотности "Будь на часі!"

Они займутся популяризацией информации проекта "Действие. Цифровая образование", в рамках которого и будет происходить цифровое обучения.

Также эти библиотеки станут первыми хабами проекта цифрового образования. Всем желающим они дадут доступ к бесплатному обучению на национальной онлайн-платформе цифровой грамотности. Ее запуск запланирован на 21 января 2020 года.