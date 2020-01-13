Летающее маршрутное такси совершило свой первый полет

13 января, 2020, 12:39

Французская компания почти завершила проект своего воздушного такси

Об этом сообщает французское издание Le Parisien .

"Airbus совместно с Автономным управлением парижского транспорта (RATP) провели летные испытания практически завершенного аппарата CityAirbus", - говорится в сообщении.

До этого аэротакси запускали в мае 2019 года, но со страховочными канатами.

CityAirbus способен доставлять по воздуху четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км / ч. Двигатели у него работают на электрической энергии, а взлет и посадка будут вертикальными.

Власти Парижа попытается запустить CityAirbus в регионе Иль-де-Франс, чтобы обеспечить его работу уже к Олимпийским играм 2024 года на отрезке между Парижем и Диснейлендом. Планируется, что сервис будет не элитным, а общедоступным. Эксперты RATP считают, что цена полета на 1 км должен быть равен € 1-2.