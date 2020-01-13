Летающее маршрутное такси совершило свой первый полет
Об этом сообщает французское издание Le Parisien .
"Airbus совместно с Автономным управлением парижского транспорта (RATP) провели летные испытания практически завершенного аппарата CityAirbus", - говорится в сообщении.
До этого аэротакси запускали в мае 2019 года, но со страховочными канатами.
CityAirbus способен доставлять по воздуху четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км / ч. Двигатели у него работают на электрической энергии, а взлет и посадка будут вертикальными.
Власти Парижа попытается запустить CityAirbus в регионе Иль-де-Франс, чтобы обеспечить его работу уже к Олимпийским играм 2024 года на отрезке между Парижем и Диснейлендом. Планируется, что сервис будет не элитным, а общедоступным. Эксперты RATP считают, что цена полета на 1 км должен быть равен € 1-2.
Check out the first video of our #CityAirbus demonstrator in flight! The fully electric #VTOL started untethered flight testing in Donauwörth at the end of 2019 #WeMakeItFly #UrbanAirMobility #AirTaxi #eVTOL #SmartCities pic.twitter.com/Bwf5QaEImD- Airbus Helicopters (@AirbusHeli) 10 января 2020
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