Константин Елисеев: госсекретарь США Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев.
Он сообщил, что в составе так называемой делегации, которая якобы прибыла с официальным визитом в Султанат Оман, было всего два человека - сам Зеленский и его советник Ермак. Это вызвало вопросы не только у американского дипломата, но и у украинского общества.
"В составе делегации целых два человека - президент и его помощник. Даже в составе делегации не было посла. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства арендован чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", - рассказал Елисеев.
Константин Елисеев сообщил, что американские партнеры были озадачены визитом Зеленского в Оман, учитывая обострение ситуации безопасности в регионе и тяжелой болезни султана Омана, который на днях умер.
"Я скажу честно - даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одним из мотивов звонка госсекретаря Помпео президенту, который тогда находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время - Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент воюющей страны в рождественские праздники едет якобы с "визитом" так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому что американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда - "Украина в Омане". Это "ввело в оману" (омана, укр. - заблуждение) не только наших граждан, но даже наших международных партнеров", - пояснил дипломат.
- Напомним, в начале января СМИ узнали, что Владимир Зеленский находится в Омане. Президент Украины был в Омане и во время катастрофы украинского самолета в Иране, после которой через некоторое время вернулся в Украину.
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