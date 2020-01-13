Константин Елисеев: госсекретарь США Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане

13 января, 2020, 22:17

Государственный секретарь США Майкл Помпео звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев.

Он сообщил, что в составе так называемой делегации, которая якобы прибыла с официальным визитом в Султанат Оман, было всего два человека - сам Зеленский и его советник Ермак. Это вызвало вопросы не только у американского дипломата, но и у украинского общества.

"В составе делегации целых два человека - президент и его помощник. Даже в составе делегации не было посла. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства арендован чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", - рассказал Елисеев.

Константин Елисеев сообщил, что американские партнеры были озадачены визитом Зеленского в Оман, учитывая обострение ситуации безопасности в регионе и тяжелой болезни султана Омана, который на днях умер.

"Я скажу честно - даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одним из мотивов звонка госсекретаря Помпео президенту, который тогда находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время - Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент воюющей страны в рождественские праздники едет якобы с "визитом" так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому что американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда - "Украина в Омане". Это "ввело в оману" (омана, укр. - заблуждение) не только наших граждан, но даже наших международных партнеров", - пояснил дипломат.