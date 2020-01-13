 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет ВР одобрил уменьшение количества нардепов до 300

Комитет ВР одобрил уменьшение количества нардепов до 300


фото: 24tv.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить президентский проект закона об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы

Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Было отмечено, что это решение принимается как "пересмотр" предыдущего решения комитета по этому законопроекту, которое было принято ранее. В нем говорилось, в частности, о сроках для представления предложений и поправок к законопроекту.

Конституционный суд Украины признал законным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать