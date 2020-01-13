Комитет ВР одобрил уменьшение количества нардепов до 300

13 января, 2020, 20:22

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить президентский проект закона об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы

Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.



Было отмечено, что это решение принимается как "пересмотр" предыдущего решения комитета по этому законопроекту, которое было принято ранее. В нем говорилось, в частности, о сроках для представления предложений и поправок к законопроекту.



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