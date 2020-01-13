Коляда гуцулов на Верховине стала нематериальным культурным наследием

13 января, 2020, 20:39

Традиция колядования на Верховинщине Ивано-Франковской области вошла в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия

Об этом сообщает Верховинская РГА в Facebook.

"Министерство культуры, молодежи и спорта Украины поддержало инициативу Учебно-методического центра культуры и туризма Прикарпатья и включило элемент нематериального культурного наследия - Гуцульскую коляду и плесы Верховинского района Ивано-Франковской области (Традиция колядования на Верховинщине) в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины (приказ Минкультуры от 28.12.2019 № 978) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря сотрудничеству Управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской облгосадминистрации, Учебно-методического центра культуры и туризма Прикарпатья, отдела культуры и искусств Верховинской райгосадминистрации, инициативной группы громад сел Випче, Криворивня, Быстрец, Ильцы, Замагора, Буковец , Волова, Зелене, Кривополе, Верхний Ясенов, Дземброня, Красник, Билоберизка, Стебни, Устерики, хуторов Плай, Пидмагора пос Верховина Верховинского района Ивано-Франковской области и колядницких партий пос. Верховина, с. Криворивня, приселка Пидмагора пос. Верховина.

Обряд колядования на Верховинщине начинается на второй день Рождественских праздников (8 января), когда все сходятся в церкви. После Литургии во двор выходят мужчины в праздничных традиционных костюмах. Большинство из них держит в руках "бартку" (топорик, к которому ремешком привязан колокольчик) с длинной деревянной ручкой и овчинные шапки с "тресунками" (украшениями из бисера и блесток). Некоторые несут трембиты, рога, скрипки.