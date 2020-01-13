Харлан победила россиянку в финале Гран-при в Канаде
13 января, 2020, 14:04
Украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале Гран-при по фехтованию, в канадском Монреале, россиянку Ольгу Никитину
Об этом сообщает sport.ua.
В четвертьфинале Гран-при украинка обыграла Сару Бальзера из Франции со счетом 15: 7. В напряженном полуфинале Харлан одолела китаянку Шао Яки со счетом 15:14.
В финале Харлан встретилась с россиянкой Ольгой Никитиной, и выиграла - 15: 7. Убедительная победа украинки и удачный старт 2020 года.
Украинская саблистка Ольга Харлан провела победный 2019 год. Она стала чемпионкой мира по фехтованию в 6-й раз и чемпионкой Европы в 8-й раз. Кроме того, в 4-й раз в карьере выиграла общий зачет Кубка мира.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти