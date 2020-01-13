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Espreso.tvОбществоКак украинцы будут ездить в ЕС с 2021 года: МИД уточнил условия безвиза

Как украинцы будут ездить в ЕС с 2021 года: МИД уточнил условия безвиза

С 2021 года в Евросоюзе вводится ряд новшеств, в связи с чем меняются условия безвизового въезда для граждан ряда стран, в том числе Украины

Об этом сообщило в Facebook Представительство Украины при ЕС.

"С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии , Великобритании, Канады, США и Японии)", - говорится в сообщении.

Инициатива по созданию ETIAS возникла в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС. Осенью 2018 года Евросоюз одобрил необходимые законодательные решения о ETIAS, которые будут распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда в ЕС.

"Как это будет работать: с 2021 перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения", - пояснили в Представительстве Украины при ЕС.

При этом за каждое обращение заявители в возрасте от 18 до 70 лет должны будут платить комиссию в размере 7 евро (вне этих возрастных границ - бесплатно). Авторизация будет действовать в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

"Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении на поездку. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы. Предыдущая авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасности угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Система ETIAS также призвана существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, поскольку путешественники будут заранее знать, нет ли у государств-членов ЕС замечаний относительно их поездки.

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