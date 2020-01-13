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Espreso.tvОбществоGoogle открыл первый в Украине центр разработки - СМИ

Google открыл первый в Украине центр разработки - СМИ


фото: itproportal
В компании Google появился первый официальный R&D-центр в Украине

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на собственные источники.

В ноябре 2019 года Google купил компанию CloudSimple с офисом в Киеве. В январе 2020 года сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google. Это третий из восьми офисов компании в CEE регионе, который имеет R&D центр. Другие два - Google Венгрия и Google Польша.

До этого момента компания занималась только работой с местными рекламодателями.

Компанию основал Гуру Панган в 2016 году. Сейчас она имеет три офиса: в Санта-Клара (Калифорния), Бангалоре и Киеве. Офис в столице Украины находится в БЦ "Астарта", в нем работает около 30 человек.

CloudSimple создал решения, позволяющие удобно переносить виртуальные машины созданные продуктами VMWare с собственных физических серверов в публичные облака, оставшись в привычной среде VMWare.

 
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