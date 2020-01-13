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Espreso.tvОбществоГазовые соглашения с РФ: команда Коболева и Витренко получит 700 млн грн

Газовые соглашения с РФ: команда Коболева и Витренко получит 700 млн грн

После уплаты российским Газпромом $2,9 млрд команда Нафтогаза получит за свою работу 1% от этой суммы

Об этом заявил в интервью Liga.net исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал Витренко.

При этом исполнительный директор Нафтогаза отметил, что еще не считал, сколько получит лично.

По состоянию на 13 января 1% от $2,9 млрд в пересчете на украинскую валюту составляет около 700 млн грн.

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