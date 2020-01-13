Газовые соглашения с РФ: команда Коболева и Витренко получит 700 млн грн
13 января, 2020, 22:04
После уплаты российским Газпромом $2,9 млрд команда Нафтогаза получит за свою работу 1% от этой суммы
Об этом заявил в интервью Liga.net исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал Витренко.
При этом исполнительный директор Нафтогаза отметил, что еще не считал, сколько получит лично.
По состоянию на 13 января 1% от $2,9 млрд в пересчете на украинскую валюту составляет около 700 млн грн.
- Напомним, украинское правительство разрешило НАК "Нафтогаз" подписать договор с Газпромом о транзите газа.
- Нафтогаз получил от Газпрома $2,9 млрд - остаток по решению международного арбитража.
- Витренко заявил, что согласованные с Газпромом объемы транзита на $7,2 млрд минимальны и могут возрасти.
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