Фонд госимущества тестирует виртуальные комнаты данных для объектов приватизации

13 января, 2020, 13:38

Фонд государственного имущества запускает виртуальные комнаты данных для объектов приватизации в тестовом режиме. Целью таких "комнат" является упрощение доступа к информации и уборке коррупции при ее получении

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта.

Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры ", - говорится в сообщении.

Сейчас доступ ко всем имеющимся документам, не содержащие коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua .

В течение первого квартала 2020 будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту.

Также планируется создать и физическую комнату данных, где можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступа.