Фонд госимущества тестирует виртуальные комнаты данных для объектов приватизации
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта.
Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры ", - говорится в сообщении.
Сейчас доступ ко всем имеющимся документам, не содержащие коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua .
В течение первого квартала 2020 будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту.
Также планируется создать и физическую комнату данных, где можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступа.
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