ЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику, - Минэнерго
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
"После переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", - сказала Симсон во время встречи с делегацией Украины во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржель.
В министерстве отметили, что на фоне цели ЕС в соответствии с заключенным соглашением Green deal сделать Европу климатически нейтральной Украина также нарабатывает концепцию "зеленого" энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства из которого будут тратить на энергоэффективность.
В свою очередь, Оржель поблагодарил Симсон за поддержку в трехсторонних газовых переговорах.
Кадре Симсон с 1 декабря 2019 года сменила на посту комиссара Шефчович. До этого она работала министром экономических дел и инфраструктуры Эстонии.
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