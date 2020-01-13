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Espreso.tvОбществоЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику, - Минэнерго

ЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику, - Минэнерго

Евросоюз предоставит Украине помощь в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"После переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", - сказала Симсон во время встречи с делегацией Украины во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржель.

В министерстве отметили, что на фоне цели ЕС в соответствии с заключенным соглашением Green deal сделать Европу климатически нейтральной Украина также нарабатывает концепцию "зеленого" энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства из которого будут тратить на энергоэффективность.

В свою очередь, Оржель поблагодарил Симсон за поддержку в трехсторонних газовых переговорах.

Кадре Симсон с 1 декабря 2019 года сменила на посту комиссара Шефчович. До этого она работала министром экономических дел и инфраструктуры Эстонии.

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