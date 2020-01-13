Денисова требует от России предоставить медицинскую помощь крымскому политзаключенному в СИЗО

13 января, 2020, 13:25

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской омбудсвумен Татьяне Москальковой срочно оказать медицинскую помощь осужденному в России по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову, который сейчас находится в СИЗО российского города Шахты

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой срочно принять меры для восстановления прав Арсена Джеппарова, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь", - призвала омбудсвумен.

Она отметила, что у крымского политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.

"Адвокатом неоднократно подавались заявления администрации пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не оказывают надлежащую помощь гражданину Украины ", - подчеркнула Денисова.

Крим.Реалии отмечает, что реакции Москальковой на информацию Денисовой, как и руководства СИЗО, в котором находится Джеппаров, нет.