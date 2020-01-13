Денисова требует от России предоставить медицинскую помощь крымскому политзаключенному в СИЗО
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой срочно принять меры для восстановления прав Арсена Джеппарова, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь", - призвала омбудсвумен.
Она отметила, что у крымского политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.
"Адвокатом неоднократно подавались заявления администрации пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не оказывают надлежащую помощь гражданину Украины ", - подчеркнула Денисова.
Крим.Реалии отмечает, что реакции Москальковой на информацию Денисовой, как и руководства СИЗО, в котором находится Джеппаров, нет.
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