День на Донбассе: 4 обстрела со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Все четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
неподалеку Зайцева - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
вблизи населенного пункта Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Ореховым - из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов;
в районе населенного пункта Новотошковское - из 120-мм минометов (3 мины) и минометов калибра 82 мм (3 мины).
С начала 13 января по состоянию на 18:00 в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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