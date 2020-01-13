День на Донбассе: 4 обстрела со стороны оккупантов

13 января, 2020, 18:13

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

неподалеку Зайцева - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

вблизи населенного пункта Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Ореховым - из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов;

в районе населенного пункта Новотошковское - из 120-мм минометов (3 мины) и минометов калибра 82 мм (3 мины).

С начала 13 января по состоянию на 18:00 в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.