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Espreso.tvОбществоДело "Хизб ут-Тахрир": у политзаключенного Абдулгазиева заражение крови, - Денисова

Дело "Хизб ут-Тахрир": у политзаключенного Абдулгазиева заражение крови, - Денисова


фото: investigator.org.ua
У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Тофика Абдулгазиева, которого удерживают в СИЗО в Симферополе, заражение крови

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Санитарное состояние общей камеры ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, где находился гражданин Украины, не соответствует установленным нормам. Помещение кишит клопами и блохами. Вследствие укусов насекомых, у Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови", - написала Денисова.

По ее словам, несмотря на ухудшение состояния здоровья, он не получает надлежащей медицинской помощи. Сейчас Абдулгазиев помещен в "ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана".

"Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - подчеркнула омбудсмен.

Она срочно попоросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькова принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно содействие в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Заметим, Тофик Абдулгазиев незаконного задержан силовиками РФ 27 марта 2019 года. Продолжается предварительное следствие по делу "Хизб ут-Тахрир".

 

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