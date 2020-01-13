Чтобы получить государственную поддержку на покупку земли, нужно будет показать, откуда деньги, - Милованов
Об этом Милованов сообщил во время прескоференции, передает Эспрессо.TV
"Мы ожидаем, что будет 3-5% годовых, под которые можно будет брать кредиты для покупки земли в гривне, - отметил Милованов. - Это очень приемлемые, я бы сказал льготные условия на уровне инфляции и меньше".
"Юридически мы будем компенсировать банкам процентную ставку Национального банка (учетную ставку, - ред.)", - пояснил министр.
По его словам, правительство будет поддерживать тех, кто имеет в собственности до 500 га. В будущем существует вероятность поднятия этой нормы до 1 тыс. га.
"Но мы не будем оказывать поддержку крупным холдингам и крупным хозяйствам, которые имеют в собственности много земли", - пообещал Милованов.
"Для того, чтобы получить государственную поддержку, нужно будет показать, откуда деньги ... Чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли в рынок и не исказили его", - добавил он.
"Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись... Ну можно будет взять кредит под страхование", - отметил Милованов.
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