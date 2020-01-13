Чтобы получить государственную поддержку на покупку земли, нужно будет показать, откуда деньги, - Милованов

13 января, 2020, 15:33

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, как государство будет защищать рынок земли от искажения нелегальными деньгами

Об этом Милованов сообщил во время прескоференции, передает Эспрессо.TV

"Мы ожидаем, что будет 3-5% годовых, под которые можно будет брать кредиты для покупки земли в гривне, - отметил Милованов. - Это очень приемлемые, я бы сказал льготные условия на уровне инфляции и меньше".

"Юридически мы будем компенсировать банкам процентную ставку Национального банка (учетную ставку, - ред.)", - пояснил министр.

По его словам, правительство будет поддерживать тех, кто имеет в собственности до 500 га. В будущем существует вероятность поднятия этой нормы до 1 тыс. га.

"Но мы не будем оказывать поддержку крупным холдингам и крупным хозяйствам, которые имеют в собственности много земли", - пообещал Милованов.

"Для того, чтобы получить государственную поддержку, нужно будет показать, откуда деньги ... Чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли в рынок и не исказили его", - добавил он.

"Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись... Ну можно будет взять кредит под страхование", - отметил Милованов.