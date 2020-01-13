Бородянский объяснил резкое увеличение зарплат у руководства Минкульта

13 января, 2020, 23:00

За последние несколько месяцев зарплаты министра культуры, молодежи и спорта Украины и его заместителей выросли в 10-20 раз и теперь составляют от 90 тысяч до 200 тысяч грн

Об этом он написал в Facebook.

В частности, зарплата министра Владимира Бородянского в сентябре составила 7360 грн, в октябре - 40 250 грн, в ноябре - 12880 грн, в декабре - 90 888 грн. Всего на должности - 151378 грн. Без учета налогов.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в октябре 9880 грн, в ноябре - 116 546 грн, в декабре - 199 656 грн. За весь период работы - 326 082 грн.

Заместитель министра Ирина Подоляк получила в октябре 9220 грн, в ноябре - 114 936 грн, в декабре - 193 586 грн.

Заместитель министра Владимир Шумилин получил в октябре 9220 грн, в ноябре - 114 936 грн, в декабре - 164 643 грн. За весь период - 288 799 грн.

Заместитель министра Алексей Сивирин получил в октябре 6659 грн, в ноябре - 114 936 грн, в декабре 173 088 грн. За весь период - 294 683 грн.

Светлана Фоменко к концу 2019 года была первым заместителем главы ныне уже ликвидированного Министерства культуры. В декабре она получила 139 303 грн зарплаты. Это министерство присоединили к новосозданному Министерству культуры, молодежи и спорта Украины, Фоменко от 2 января стала заместителем Бородянского.

"Какое вознаграждение за свою работу должны получать госслужащие в Украине? Обращаю внимание, что мы должны говорить не о конкретных фамилиях, а о должности, соответствующей определенному набору профессиональных качеств и функциональных обязанностей по уровню должности. Если мы, как общество, хотим привлекать лучших специалистов рынка, то государственная служба должна им предлагать вознаграждение не ниже средней медианы рынка, а если мы действительно хотим лучших, тем выше того, что в среднем может предложить рынок, - написал Бородянский.

Он привел размеры зарплат руководства 231 украинской топкомпании по состоянию на 1 июня 2018 года, представленные в общеотраслевом осмотре одной из ведущих международных консалтинговых компаний. Медиана рынка для генерального директора составляла 212 тыс. грн. Самая высокая зарплата гендиректора на рынке труда в Украине достигала более 550 тыс. грн, а наименьшая - 121 тыс. грн. Медиана исполнительного директора - 191 тыс. грн, самый высокий уровень - 345 тыс. грн, самый низкий - 102 тыс. грн. Специалисты уровня эксперта, не имеющих подчиненных (юристы, маркетинг, финансисты, управление проектами), получают по медиане рынке 28800 грн.

Должность заместителя министра приравнивают к должности первого заместителя гендиректора топкомпаний. Частные компании оценивают эту позицию от 116 тыс. до 326 тыс. грн, а медиана составляет 178 944 грн.

"Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины. А для того, чтобы действительно привлекать лучших, мы предлагать им даже лучшие условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний. Такой максимально прозрачный подход не только предотвратит коррупционным рискам, но и будет создавать здоровую и качественную конкуренцию на рынке труда. это касается позиции любого специалиста государственной службы - эксперта или специалиста по документооборота, любого. Критерий один - это должны быть лучшие специалисты на рынке ", - отметил Бородянский.

Сейчас на государственной службе работает более 200 000 человек.

"Задача государства за 3-4 года перейти к понятному и справедливому рынку оплаты труда всем государственным служащим. И в первую очередь - рядовых работников государственного аппарата. Потому что, если в больнице будет работать лучший главный врач, но не будет квалифицированных хирургов, то оперировать больного будет некому. Уровень качества управления всегда зависит в первую очередь от рядовых сотрудников. А повышение качества управления - это огромный потенциал для развития экономики ", - убежден министр.