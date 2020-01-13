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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Разумков обратился в комитет по нацбезопасности

Авиакатастрофа в Иране: Разумков обратился в комитет по нацбезопасности


фото: rada.gov.ua
Голова ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам нацбезопасности и обороны провести заседание по атаке на украинский самолет в Иране

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады. Так же я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ об этих событиях, сделать это как можно скорей", - заявил Разумков .

Разумков позже добавил, что заседание комитета состоится в два часа 13 января.

"Некоторые наработки уже есть. Нужно доработать постановление для того, чтобы мы завтра уже могли его рассмотреть", - добавил он.

 

 

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