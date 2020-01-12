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Espreso.tvОбществоЗа сбитый украинский "Боинг" должна также отвечать Россия - Турчинов

За сбитый украинский "Боинг" должна также отвечать Россия - Турчинов

Российская сторона, как главный союзник и поставщик вооружения Ирана, несет равнозначную с официальным Тегераном ответственность за сбивание 8 января 2020 г. пассажирского самолета "Международных украинских авиалиний"

Об этом на своей странице заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает Еспресо.TV.

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малайзийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии ", - наглолсив он.

По мнению Турчинова, Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью "обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации".

Россия, по его словам, "системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, которая состоялась 8 января".

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