За последний год в Украину завезли более 120 тыс. тонн секонд-хенда
12 января, 2020, 07:52
В 2019 году на таможенные территории Украины ввезли более 122,5 тыс. тонн подержанной одежды и вещей
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
"За 2019 г. на таможенные территории Украины завезли 122 тыс. 597 тонн секонд-хенда общей таможенной стоимостью $181 млн", - заявил Коваль.
При этом, отметил он, при оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов.
- Ранее в правительстве отмечали, что в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.
- В связи с такой практикой Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций.
- При этом в странах Западной Европы и в дальнейшем прогрессирует перепроизводство товаров народного потребления, в том числе одежды. Скажем, 2019 году в Германии не смогли продать 230 млн единиц одежды .
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