За последний год в Украину завезли более 120 тыс. тонн секонд-хенда

12 января, 2020, 07:52

В 2019 году на таможенные территории Украины ввезли более 122,5 тыс. тонн подержанной одежды и вещей

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"За 2019 г. на таможенные территории Украины завезли 122 тыс. 597 тонн секонд-хенда общей таможенной стоимостью $181 млн", - заявил Коваль.

При этом, отметил он, при оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов.