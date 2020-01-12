Вблизи Яремче люди перекрыли автодорогу "Львов - Мукачево"

12 января, 2020, 13:12

Вчера, 11 января 2020 года, в карпатском селе Микуличине, что рядом с городом Яремче на Ивано-Франковщине, прошла предупредительная акция протеста - частичное перекрытие автотрассы H-09 "Мукачево - Львов". Около 60 человек непрерывно ходили по переходу. Общественный порядок обеспечивала полиция

Акция продолжалась до 15 часов. Ее участники сообщили, что готовы продолжать, если власть их не услышит, рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на Курс .

Причина протеста - Микуличин не включили в перспективный план формирования территории Ивано-Франковской области как отдельную ОТГ.

Сегодня, 12 января 2020 г., община села продолжает протестовать. Так же, как и вчера, частично перекрывает национальную автотрассу. Люди 10 минут ходят по переходу - 10 минут пропускают машины.

Более 200 человек присоединились к блокированию. 10 сотрудников полиции следят за ситуацией на дороге.

Вместе с тем, никто из представителей областной власти на связь с общиной пока не вышел.

В открытом письме к председателю Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля жители Микуличина предупреждают, что готовы полностью заблокировать автотрассу в случае, если власть будет игнорировать их требования.

Люди просят 16 января провести заседание межведомственной региональной группы по подготовке предложений административно-территориального устройства районов, на которое вынести вопрос включения села в перспективный план как отдельной Микуличинской ОТГ.