Вблизи Яремче люди перекрыли автодорогу "Львов - Мукачево"
Акция продолжалась до 15 часов. Ее участники сообщили, что готовы продолжать, если власть их не услышит, рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на Курс .
Причина протеста - Микуличин не включили в перспективный план формирования территории Ивано-Франковской области как отдельную ОТГ.
Сегодня, 12 января 2020 г., община села продолжает протестовать. Так же, как и вчера, частично перекрывает национальную автотрассу. Люди 10 минут ходят по переходу - 10 минут пропускают машины.
Более 200 человек присоединились к блокированию. 10 сотрудников полиции следят за ситуацией на дороге.
Вместе с тем, никто из представителей областной власти на связь с общиной пока не вышел.
В открытом письме к председателю Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля жители Микуличина предупреждают, что готовы полностью заблокировать автотрассу в случае, если власть будет игнорировать их требования.
Люди просят 16 января провести заседание межведомственной региональной группы по подготовке предложений административно-территориального устройства районов, на которое вынести вопрос включения села в перспективный план как отдельной Микуличинской ОТГ.
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