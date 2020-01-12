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Espreso.tvМирВ возможной войне США с Ираном больше заинтересованы Россия, Китай и Турция, - Авраам Шмулевич

В возможной войне США с Ираном больше заинтересованы Россия, Китай и Турция, - Авраам Шмулевич


фото: operationworld.org
Известный востоковед, президент Института Восточного партнерства (Израиль), раввин Авраам Шмулевич назвал тех, кому была бы нужна "горячая" война между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран

Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 11 января 2020 г. вышла в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Понятно, что Россия была бы заинтересована в таком конфликте. Собственно, Россия заинтересована в любом конфликте между кем-либо и США. Это и поднимает цены на нефть, и наносит ущерб их геополитическом противнику. Кроме того, Путин получает прекрасную возможность выступить в качестве медиатора, посредника, как он это любит. Он же, вы знаете, полетел сразу же в Дамаск. То есть если начнется война - Путин спускается на парашюте и всех мирит. это для России был бы, конечно, идеальный вариант ", - пояснил политолог.

К тому же РФ является основным поставщиком оружия для ИРИ, добавил он.

Второй силой, которая не меньше, чем Россия заинтересована в прямом противостоянии Америки с Ираном, по мнению Шмулевича, является Китай.

"Очень интересно, в какой момент произошло все это обострение... Буквально за месяц, чуть большее, до этих событий (нападение на американское посольство в Багдаде и последующее убийство Сулеймани, - ред.) американцы заявили, что они меняют военную доктрину. Сейчас центром американских интересов становится не Ближний Восток, а Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Конкретно было сказано о противостоянии с Китаем. Американские силы будут переводиться с Ближнего Востока до китайской границы, в Юго-Восточную Азию. И здесь "бац!" - возникает кризис - захват посольства, некуда пойти с Ближнего Востока нельзя ", - отметил аналитик.

Третьим интересантом Шмулевич назвал Турцию.

"У них (с Ираном, - ред.) достаточно сложные отношения. Но буквально за несколько дней до этого кризиса состоялся исторический визит, который, правда, не был широко замечен, только специалистами. В Анкаре состоялись переговоры министра по делам религий Турции и его коллеги из Ирана. Они подписали пакт о сотрудничестве в религиозных вопросах (пропаганда, религиозная деятельность). Иран и Турция становятся союзниками. Причем союзниками именно в религиозных вопросах. На Ближнем Востоке это имеет первостепенное значение", - добавил эксперт.

 

 

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