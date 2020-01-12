В "Газпроме" заявили, что Россия достроит "Северный поток-2" самостоятельно
12 января, 2020, 17:51
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2", против которого США ввели санкции
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Миллера, Россия сможет сама достроить газопровод "Северный поток - 2", но для этого может потребоваться больше времени.
"Технологические риски на сегодня решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток - 2" будет достроен. Конечно, это требует немного большего времени", - сказал Миллер.
- Напомним, 11 января Ангела Меркель после встречи в Москве с Владимиром Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца .
- Кроме того, Ангела Меркель выразила несогласие с санкциями США против газопровода "Северный поток-2".
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