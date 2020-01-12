В "Газпроме" заявили, что Россия достроит "Северный поток-2" самостоятельно

12 января, 2020, 17:51

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2", против которого США ввели санкции

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Миллера, Россия сможет сама достроить газопровод "Северный поток - 2", но для этого может потребоваться больше времени.

"Технологические риски на сегодня решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток - 2" будет достроен. Конечно, это требует немного большего времени", - сказал Миллер.