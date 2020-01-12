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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента до сих пор не ответили на петицию по защите христианских ценностей

В Офисе президента до сих пор не ответили на петицию по защите христианских ценностей


фото: restplace.com.ua
Адресованная президенту Украины электронная петиция по защите христианских ценностей набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, но до сих пор отсутствует официальный ответ на нее

Об этом со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины сообщает Еспресо.TV.

Основные требования, освещенные в петиции:

1. Обеспечить выполнение Конституции в части защиты семьи и семейных ценностей.

2. Сохранить незыблемыми нормы действующей Конституции Украины (ст. 51) и Семейного кодекса Украины (СКУ, ст. 21), которые определяют брак как семейный союз женщины и мужчины и оговаривают, что "усыновителями не могут быть лица одного пола" (СКУ, ст. 211 ч. 3).

3. Не использовать понятие "гендер", "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность" в Конституции Украины и никаких других законодательных формулировках. Не ратифицировать в Украине Стамбульскую конвенцию.

4. Отменить введенную Стратегию внедрения гендерного равенства и недискриминации в сфере образования "Образование: гендерное измерение-2021", которая пренебрегает правом родителей на воспитание собственных детей в соответствии с их мировоззренческими убеждениями и влияет на образовательный процесс. Эти фундаментальные права закреплены в ряде международных договоров, ратифицированных Украиной, в частности п. 4 ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., п. 3 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., п. 2 ст. 3, 5, п. 2 ст. 14 и п. 1 (с) ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г

"Таким образом, мы, прежде всего, и как граждане Украины, и как родители, требуем обеспечения нашего права воспитывать собственных детей в соответствии с нашими представлениями о браке, семье и не навязывать антинаучных и аморальных постулатов гендерной идеологии в образовательном процессе", - отмечается в обращении.

5. Прекращение проведения антидискриминационной экспертизы учебной литературы, результаты которой на практике показали пренебрежение к основополагающим ценностям украинского народа, таким как родители, семья, язык, патриотизм и тому подобное.

Петиция набрала нужные 25 тысяч голосов еще 25 декабря. Согласно закону, рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.

"А это значит, что ответ Президента должен быть еще 4 января, но его до сих пор не обнародовали", - отмечается в сообщении.

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