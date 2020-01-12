В Николаеве задержали вымогателей, которые требовали с предпринимателя 660 тыс. грн

12 января, 2020, 12:17

Сотрудники правоохранительных органов в Николаеве задержали группу людей, которые требовали с предпринимателя 660 тысяч гривень

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции области, передает Еспресо.TV.

"11 января задержали организатора и четырех членов преступной группы. Четырех человек задержали непосредственно на одной из улиц Николаева, еще одного - в кафе, где он ждал других участников. В составе преступной группы было пять человек в возрасте от 25 до 42 лет", - отмечают полицейские.

Правоохранители во время следственно-оперативных мероприятий задокументировали факт вымогательства 660 тыс. грн, которые бизнесмен якобы должен. В то же время преступники предупредили потерпевшего, в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части "долга" в размере 250 тыс. грн их задержали.

Проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных.

С места происшествия изъяты 250 тыс. грн, а в одном из транспортных средств правонарушителей - оружие.

Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Им грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В связи с этим громким задержанием Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины обращается к гражданам:

"Если вы владеете информацией о других фактах противоправной деятельности этой преступной группы или от вас или ваших близких требуют средства, обращайтесь в управление стратегических расследований в Николаевской области.

Адрес: ул. Декабристов, 5, г. Николаев. Телефон: +38 050 941 9667 ".