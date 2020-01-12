В Николаеве задержали вымогателей, которые требовали с предпринимателя 660 тыс. грн
Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции области, передает Еспресо.TV.
"11 января задержали организатора и четырех членов преступной группы. Четырех человек задержали непосредственно на одной из улиц Николаева, еще одного - в кафе, где он ждал других участников. В составе преступной группы было пять человек в возрасте от 25 до 42 лет", - отмечают полицейские.
Правоохранители во время следственно-оперативных мероприятий задокументировали факт вымогательства 660 тыс. грн, которые бизнесмен якобы должен. В то же время преступники предупредили потерпевшего, в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части "долга" в размере 250 тыс. грн их задержали.
Проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных.
С места происшествия изъяты 250 тыс. грн, а в одном из транспортных средств правонарушителей - оружие.
Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Им грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
В связи с этим громким задержанием Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины обращается к гражданам:
"Если вы владеете информацией о других фактах противоправной деятельности этой преступной группы или от вас или ваших близких требуют средства, обращайтесь в управление стратегических расследований в Николаевской области.
Адрес: ул. Декабристов, 5, г. Николаев. Телефон: +38 050 941 9667 ".
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