В мировую политику приходит авангардизм. И это может быть угрожающим, - профессор Фильц
Об этом украинский психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии факультета последипломного образования Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Александр Фильц заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 11 января 2020 вышла в эфире телеканала Еспресо.TV.
"В политику приходит совсем другая генерация, которая несет с собой новую струю. Я считаю, что это авангардизм. Как и в межвоенное время ХХ в., он является угрожающим. Дело в том, что история ХХ ст. говорит: именно авангардизм и вызвал Вторую мировую войну. Основа философии авангардизма говорила так: "Есть избранные люди, которые могут себе позволить все, а другие пусть пользуются тем, что мы им дадим". И это примерно то же, что делает сейчас власть: "Мы понимаем, что происходит. Мы знаем, что надо. А другие - пусть пользуются", - пояснил Фильц.
"И именно это я считаю опасным. И оно подобно тем идеологемам, которые были сказаны. "У нас есть идеология, а Вы себе как хотите", - добавил он.
Политический авангардизм проявляется не только в Украине, но и на общемировой арене. В частности, с началом президентства Трампа и Макрона.
При этом, как отметил Фильц, власть не то, что не обсуждает свою политику с избирателями, она даже не рассказывает заранее, что собирается делать.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти