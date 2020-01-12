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Espreso.tvОбществоВ мировую политику приходит авангардизм. И это может быть угрожающим, - профессор Фильц

В мировую политику приходит авангардизм. И это может быть угрожающим, - профессор Фильц

Сейчас общество перестает понимать, что делают органы власти

Об этом украинский психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии факультета последипломного образования Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Александр Фильц заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 11 января 2020 вышла в эфире телеканала Еспресо.TV.

"В политику приходит совсем другая генерация, которая несет с собой новую струю. Я считаю, что это авангардизм. Как и в межвоенное время ХХ в., он является угрожающим. Дело в том, что история ХХ ст. говорит: именно авангардизм и вызвал Вторую мировую войну. Основа философии авангардизма говорила так: "Есть избранные люди, которые могут себе позволить все, а другие пусть пользуются тем, что мы им дадим". И это примерно то же, что делает сейчас власть: "Мы понимаем, что происходит. Мы знаем, что надо. А другие - пусть пользуются", - пояснил Фильц.

"И именно это я считаю опасным. И оно подобно тем идеологемам, которые были сказаны. "У нас есть идеология, а Вы себе как хотите", - добавил он.

Политический авангардизм проявляется не только в Украине, но и на общемировой арене. В частности, с началом президентства Трампа и Макрона.

При этом, как отметил Фильц, власть не то, что не обсуждает свою политику с избирателями, она даже не рассказывает заранее, что собирается делать.

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