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Espreso.tvСпортУмер известный украинский футболист - отец победительницы "Ролан Гаррос-2017"

Умер известный украинский футболист - отец победительницы "Ролан Гаррос-2017"


фото: YouTube
Победительница теннисного турнира "Ролан Гаррос-2017" латвийка Елена Остапенко сообщила о смерти своего отца - известного в прошлом украинского футболиста Евгения Остапенко

Об этом Елена Остапенко сообщила в twitter.

"Ты был рядом с самого первого дня. К сожалению, жизнь забирает тех, кого мы любим ... Ты осознаешь, что потерял, только когда этого больше нет рядом. Дорогой папа, ты навсегда останешься в моем сердце, я люблю тебя", - написала Остапенко.

22-летняя Елена Остапенко выиграла турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в 2017 году.

Евгений Остапенко известный украинский футболист, выступал за "Металлург" из Запорожья.

 

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