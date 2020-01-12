Умер известный украинский футболист - отец победительницы "Ролан Гаррос-2017"

12 января, 2020, 17:14

Победительница теннисного турнира "Ролан Гаррос-2017" латвийка Елена Остапенко сообщила о смерти своего отца - известного в прошлом украинского футболиста Евгения Остапенко

Об этом Елена Остапенко сообщила в twitter.

"Ты был рядом с самого первого дня. К сожалению, жизнь забирает тех, кого мы любим ... Ты осознаешь, что потерял, только когда этого больше нет рядом. Дорогой папа, ты навсегда останешься в моем сердце, я люблю тебя", - написала Остапенко.

22-летняя Елена Остапенко выиграла турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в 2017 году.

Евгений Остапенко известный украинский футболист, выступал за "Металлург" из Запорожья.