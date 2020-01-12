Умер известный украинский футболист - отец победительницы "Ролан Гаррос-2017"
12 января, 2020, 17:14
Победительница теннисного турнира "Ролан Гаррос-2017" латвийка Елена Остапенко сообщила о смерти своего отца - известного в прошлом украинского футболиста Евгения Остапенко
Об этом Елена Остапенко сообщила в twitter.
"Ты был рядом с самого первого дня. К сожалению, жизнь забирает тех, кого мы любим ... Ты осознаешь, что потерял, только когда этого больше нет рядом. Дорогой папа, ты навсегда останешься в моем сердце, я люблю тебя", - написала Остапенко.
22-летняя Елена Остапенко выиграла турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в 2017 году.
Евгений Остапенко известный украинский футболист, выступал за "Металлург" из Запорожья.
You were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones ... you realize what you miss the most when it's not there anymore. Dear Dad, you will stay forever in my heart! Love you! pic.twitter.com/1ILMLnkoxV- Jelena Ostapenko (@ JelenaOstapenk8) January 12, 2020
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