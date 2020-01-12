Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире
Об этом сообщает "Львовский портал" .
12 января в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав торжественно посвятил владыку Степана Суса. Долгое время он был военным капелланом и настоятелем гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове.
Осенью 2019 года в Ватикане было объявлено о согласии от Папы Римского на его каноническое избрание епископом курии верховного архиепископа.
Степан Сус как помощник главы Украинской Греко-Католической церкви выполнять поручения в интересах католиков в разных уголках мира.
"Этот день для меня - новый вызов, новые переживания. Я верю в то, что с божьей помощью буду дальше преодолевать вызовы своей жизни как епископ, как пастырь, и я хочу, чтобы в моем лице, в лице христиан Господь встречался в этом мире с теми, которые ищут тропы к нему ", - сказал Степан Сус.
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