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Espreso.tvОбществоУкраинец стал самым молодым католическим епископом в мире

Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире


фото: ugcc.ua
38-летний священник Украинской Греко-Католической церкви из Львова Степан Сус стал самым молодым в мире католическим епископом

Об этом сообщает "Львовский портал" .

12 января в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав торжественно посвятил владыку Степана Суса. Долгое время он был военным капелланом и настоятелем гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Осенью 2019 года в Ватикане было объявлено о согласии от Папы Римского на его каноническое избрание епископом курии верховного архиепископа.

Степан Сус как помощник главы Украинской Греко-Католической церкви выполнять поручения в интересах католиков в разных уголках мира.

"Этот день для меня - новый вызов, новые переживания. Я верю в то, что с божьей помощью буду дальше преодолевать вызовы своей жизни как епископ, как пастырь, и я хочу, чтобы в моем лице, в лице христиан Господь встречался в этом мире с теми, которые ищут тропы к нему ", - сказал Степан Сус.

 

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