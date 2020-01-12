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Espreso.tvЭкономикаУкраина вошла в топ-3 крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

Украина вошла в топ-3 крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС


фото: rbc.ua
Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года

Об этом со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщает РБК-Украина .

С ноября 2018 по октябрь 2019-го Украина экспортировала сельхозпродукции в ЕС на сумму 7,3 млрд евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 млрд евро, и Бразилия - 11,7 млрд евро.

  • В октябре 2019 года стало известно, что Украина за январь-август увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млрд евро.
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