Украина вошла в топ-3 крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

12 января, 2020, 15:47

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года

Об этом со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщает РБК-Украина .

С ноября 2018 по октябрь 2019-го Украина экспортировала сельхозпродукции в ЕС на сумму 7,3 млрд евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 млрд евро, и Бразилия - 11,7 млрд евро.