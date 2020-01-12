 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраина проиграла Австрии на Евро-2020 по гандболу

Украина проиграла Австрии на Евро-2020 по гандболу


фото: men2020.ehf-euro.com
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Австрии во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы

Об этом сообщает Укринформ.

В Вене сборная Украины сыграла второй матч группового раунда ЧЕ против хозяев турнира - австрийцев. На протяжении всего поединка игра шла мяч в мяч. Все решилось в последних атаках, когда наша сборная пропустила четыре мяча подряд. В итоге, 34:30 - победа Австрии.

В другом матче нашей группы Чехия обыграла Северную Македонию 27:25. Возглавляет турнирную таблицу Австрия, которая имеет 4 очка. Сборная Украины проиграла оба матча и занимает последнее место в группе.

В третьем туре 14 января сборная Украины сыграет против Чехии. В следующий раунд чемпионата выходят по две лучшие команды из группы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать