Украина проиграла Австрии на Евро-2020 по гандболу
Об этом сообщает Укринформ.
В Вене сборная Украины сыграла второй матч группового раунда ЧЕ против хозяев турнира - австрийцев. На протяжении всего поединка игра шла мяч в мяч. Все решилось в последних атаках, когда наша сборная пропустила четыре мяча подряд. В итоге, 34:30 - победа Австрии.
В другом матче нашей группы Чехия обыграла Северную Македонию 27:25. Возглавляет турнирную таблицу Австрия, которая имеет 4 очка. Сборная Украины проиграла оба матча и занимает последнее место в группе.
В третьем туре 14 января сборная Украины сыграет против Чехии. В следующий раунд чемпионата выходят по две лучшие команды из группы.
Watch the Game Highlights from Austria vs. Ukraine, 01/12/2020 pic.twitter.com/EWpnyfhLgc- EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2020
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