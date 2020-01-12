Украина проиграла Австрии на Евро-2020 по гандболу

12 января, 2020, 21:08

Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Австрии во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы

Об этом сообщает Укринформ.

В Вене сборная Украины сыграла второй матч группового раунда ЧЕ против хозяев турнира - австрийцев. На протяжении всего поединка игра шла мяч в мяч. Все решилось в последних атаках, когда наша сборная пропустила четыре мяча подряд. В итоге, 34:30 - победа Австрии.

В другом матче нашей группы Чехия обыграла Северную Македонию 27:25. Возглавляет турнирную таблицу Австрия, которая имеет 4 очка. Сборная Украины проиграла оба матча и занимает последнее место в группе.

В третьем туре 14 января сборная Украины сыграет против Чехии. В следующий раунд чемпионата выходят по две лучшие команды из группы.