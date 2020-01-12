УЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с "Арсеналом"

12 января, 2020, 18:49

УЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с английским "Арсеналом" из Полтавы в Киев

Об этом заявил президент "Ворсклы" Роман Черняк в интервью YouTube-канала "Кременчугской газеты".

По его словам, полтавский клуб получит денежную компенсацию от УЕФА за перенос матча группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19 против "Арсенала", который состоялся 29 ноября в Киеве. Игра была перенесена из-за введения военного положения в отдельных областях Украины, хотя на Полтавщине он не действовал.

"УЕФА нам еще должна выплатить компенсацию за перенос матча с "Арсеналом". Они 100% заплатят, но это длительная процедура", - сказал Черняк.

Матч "Ворскла" - "Арсенал" завершился победой лондонцев со счетом 3: 0.