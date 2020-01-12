УЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с "Арсеналом"
12 января, 2020, 18:49
УЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с английским "Арсеналом" из Полтавы в Киев
Об этом заявил президент "Ворсклы" Роман Черняк в интервью YouTube-канала "Кременчугской газеты".
По его словам, полтавский клуб получит денежную компенсацию от УЕФА за перенос матча группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19 против "Арсенала", который состоялся 29 ноября в Киеве. Игра была перенесена из-за введения военного положения в отдельных областях Украины, хотя на Полтавщине он не действовал.
"УЕФА нам еще должна выплатить компенсацию за перенос матча с "Арсеналом". Они 100% заплатят, но это длительная процедура", - сказал Черняк.
Матч "Ворскла" - "Арсенал" завершился победой лондонцев со счетом 3: 0.
- Напомним, 29 ноября 2018 матч Лиги Европы УЕФА между "Ворсклой" и "Арсеналом" перенесен в Киев из-за введения военного положения.
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