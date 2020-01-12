 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с "Арсеналом"

УЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с "Арсеналом"


фото: kg.ua
УЕФА заплатит "Ворскле" компенсацию за перенос матча Лиги Европы с английским "Арсеналом" из Полтавы в Киев

Об этом заявил президент "Ворсклы" Роман Черняк в интервью YouTube-канала "Кременчугской газеты".

По его словам, полтавский клуб получит денежную компенсацию от УЕФА за перенос матча группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19 против "Арсенала", который состоялся 29 ноября в Киеве. Игра была перенесена из-за введения военного положения в отдельных областях Украины, хотя на Полтавщине он не действовал.

"УЕФА нам еще должна выплатить компенсацию за перенос матча с "Арсеналом". Они 100% заплатят, но это длительная процедура", - сказал Черняк.

Матч "Ворскла" - "Арсенал" завершился победой лондонцев со счетом 3: 0.

  • Напомним, 29 ноября 2018 матч Лиги Европы УЕФА между "Ворсклой" и "Арсеналом" перенесен в Киев из-за введения военного положения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать