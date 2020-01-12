Трамп обратился к демонстрантам в Иране: "Поддерживаю вас с самого начала своего президентства"
12 января, 2020, 10:53
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свою поддержку иранцам, которые выходят на уличные протесты против власти
В воскресенье, 12 января 2020 года, он написал твит на английском и фарси, передает Еспресо.TV.
"Отважным, многострадальным людям Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас.
Мы внимательно следим за вашими протестами, и нас вдохновляет ваша смелость", - заявил Трамп.
- Напомним, известный востоковед, президент Института Восточного партнерства (Израиль) Авраам Шмулевич назвал тех, кому была бы наиболее выгодной "горячая" война между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран.
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