Трамп обратился к демонстрантам в Иране: "Поддерживаю вас с самого начала своего президентства"

12 января, 2020, 10:53

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свою поддержку иранцам, которые выходят на уличные протесты против власти

В воскресенье, 12 января 2020 года, он написал твит на английском и фарси, передает Еспресо.TV.

"Отважным, многострадальным людям Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас.

Мы внимательно следим за вашими протестами, и нас вдохновляет ваша смелость", - заявил Трамп.