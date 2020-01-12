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Espreso.tvМирСША будут давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна"

США будут давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна"

Соединенные Штаты Америки намерены обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим

Такое заявление в общении с журналистами Fox News сделала представительница Госдепа США Морган Ортагус, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что после ликвидиации иранского генерала Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.

"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят изменить режим в стране.

"Мы не хотим менять режим в Иране. Мы хотим поменять поведение режима в Иране", - отметила она.

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