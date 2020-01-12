США будут давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна"
12 января, 2020, 11:08
Соединенные Штаты Америки намерены обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим
Такое заявление в общении с журналистами Fox News сделала представительница Госдепа США Морган Ортагус, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.
Она отметила, что после ликвидиации иранского генерала Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.
"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.
Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят изменить режим в стране.
"Мы не хотим менять режим в Иране. Мы хотим поменять поведение режима в Иране", - отметила она.
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