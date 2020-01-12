Семь государств лишили права голоса в Генассамблее ООН
12 января, 2020, 18:25
Семь государств лишили права голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за неуплату членских взносов
Об этом со ссылкой на Anadolu сообщает LIGA.net.
Временно потеряли право голоса в Генеральной Ассамблее ООН Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.
В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.
В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.
Отмечается, что долг США ООН по-прежнему составляет $ 491 млн
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