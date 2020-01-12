 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазмер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ будет зависеть от договоренностей между Украиной и Ираном

Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ будет зависеть от договоренностей между Украиной и Ираном


фото: REUTERS
В Иране заявили, что размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ под Тегераном определят в ходе переговоров с Украиной

Об этом заявил глава отдела расследования организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар, сообщает УНИАН со ссылкой на IRNA.

"Поскольку катастрофа украинского самолета не рядовой случай, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - сказал Резайфар.

Он отметил, что самолет был застрахован украинской компанией. При этом чиновник добавил, что ущерб, причиненный местным зданиям и другим объектам, должна покрывать страховая компания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать