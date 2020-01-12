Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ будет зависеть от договоренностей между Украиной и Ираном

12 января, 2020, 16:33

В Иране заявили, что размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ под Тегераном определят в ходе переговоров с Украиной

Об этом заявил глава отдела расследования организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар, сообщает УНИАН со ссылкой на IRNA.

"Поскольку катастрофа украинского самолета не рядовой случай, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - сказал Резайфар.

Он отметил, что самолет был застрахован украинской компанией. При этом чиновник добавил, что ущерб, причиненный местным зданиям и другим объектам, должна покрывать страховая компания.