"Президент" оккупированной россиянами Абхазии ушел в отставку
12 января, 2020, 20:51
"Президент" оккупированной Россией Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что уходит в отставку
Об этом сообщают российские СМИ.
"Да, я ушел", - заявил Хаджибма.
Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных "выборах президента Абхазии", Хаджимба ответил, что "жизнь покажет".
Ранее протестующие пошли брать штурмом дачу Рауля Хаджимбы, требуя его отставки.
Так называемая Центральная избирательная комиссия оккупированной РФ республики Абхазия назначила новые "выборы президента" на 22 марта.
- Напомним, 9 января несколько сотен протестующих пошли на штурм "администрации президента" в оккупированном РФ Абхазском регионе Грузии.
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