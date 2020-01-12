Отказ Зе-власти от объяснения своих действий напоминает приход к власти нацистов и фашистов в межвоенной Европе - профессор Фильц

12 января, 2020, 19:04

Сейчас общество перестает понимать, что делают органы власти

Об этом украинский психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии факультета последипломного образования Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Александр Фильц заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 11 января 2020 вышла в эфире телеканала Еспресо .TV.

"В политику приходит совсем другая генерация, которая несет с собой струю. Я считаю, что это авангардизм. Как и в межвоенное время ХХ в., он является угрожающим. Дело в том, что история ХХ ст. говорит: именно авангардизм и вызвал вторую мировую войну. Потому что он сказал, что есть только избранные. Основа философии авангардизма говорила так: "есть избранные люди, которые могут себе позволить все, а другие пусть пользуются тем, что мы им дадим". И это примерно то же, что делает сейчас власть: "Мы понимаем, что происходит. Мы знаем, что надо. А другие - пусть пользуются", - пояснил Фильц.

"И именно это я считаю опасным. И оно подобно тем идеологемам, которые были сказаны. "Мы имеем идеологию, а Вы себе как хотите ", - добавил он.

При этом, как отметил Фильц, команда Зеленского не то, что не обсуждает свою политику с избирателями, она даже не рассказывает заранее, что собирается делать.

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