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Espreso.tvОбществоНачиная с 16 января вся реклама должна быть украинской

Начиная с 16 января вся реклама должна быть украинской

Уже через несколько дней, а именно 16 января 2020 г., вступает в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы (статья 32 "Государственный язык в сфере рекламы")

Об этом у себя на Facebook напоминает кандидат юридических наук, председатель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий, передает Еспресо.TV.

А это значит, что украинская реклама должна быть на:

- телевидении и радио;

- внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и всех субъектах поставщиков услуг);

- в сети интернет (на интернет-сайтах, в социальных сетях и т.д.).

"Отныне все мы имеем абсолютно законное право требовать абсолютно всю рекламу на государственном языке и обращаться о нарушении в соответствующие органы или для начала к субъектам хозяйствования направления", - отмечает Смолий.

 

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