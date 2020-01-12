Начиная с 16 января вся реклама должна быть украинской
12 января, 2020, 12:31
Уже через несколько дней, а именно 16 января 2020 г., вступает в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы (статья 32 "Государственный язык в сфере рекламы")
Об этом у себя на Facebook напоминает кандидат юридических наук, председатель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий, передает Еспресо.TV.
А это значит, что украинская реклама должна быть на:
- телевидении и радио;
- внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и всех субъектах поставщиков услуг);
- в сети интернет (на интернет-сайтах, в социальных сетях и т.д.).
"Отныне все мы имеем абсолютно законное право требовать абсолютно всю рекламу на государственном языке и обращаться о нарушении в соответствующие органы или для начала к субъектам хозяйствования направления", - отмечает Смолий.
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