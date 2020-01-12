Молчать по поводу Ирана от Зеленского требовал Ермак, однако "крайним" сделают Данилова, - Березовец

12 января, 2020, 11:56

Главным "козлом отпущения" вследствие катастрофы "Боинга", видимо, станет секретарь СНБО Алексей Данилов

Об этом со ссылкой на собственные данные, полученные из окружения президента, обнародовал у себя в Telegram политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.

"Он (Данилов, - ред.) озвучил версию попадания ракеты и даже намекнул на то, что она была российской, за несколько дней до официального признания вины Ираном", - пояснил эксперт.

По словам Березовца, выступление Зеленского вынуждены были срочно переписывать из-за комментариев Данилова, которыми он выдал "страшную тайну".

"Вроде как Зеленский пришел в ярость от откровений Данилова. Всю коммуникацию по катастрофе вел Андрей Ермак. Он настаивал на том, что Зеленский должен молчать до последнего. Но в отставку уйдет не Ермак, а Данилов, который единственный из всех был в Украине и дал возможность спасти лицо", - отмечается в сообщении.