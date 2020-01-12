Госкомтелерадио определил лучшие сайты органов госвласти

12 января, 2020, 10:34

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2019 года

Проанализированы 61 сайт центральных органов исполнительной власти (15 министерств и 46 других ЦОИВ), а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти (24 сайта областных госадминистраций и Киевской городской государственной администрации, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что максимальный показатель информационной прозрачности (100%) имеют вебсайты администрации Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а среди местных органов власти - вебсайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Херсонской областных госадминистраций.

В информации отмечается, что на 23 декабря 2019 г. полностью выполнены требования нормативно-правовых актов по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха 63,93% центральных органов исполнительной власти и 84% местных органов исполнительной власти.

Госкомтелерадио обращает внимание центральных и местных органов исполнительной власти на необходимость выполнять требования действующего законодательства относительно обнародования в интернете информации о своей деятельности, а также соблюдать требования по созданию (модернизации) официальных сайтов (вебпорталов) органов исполнительной власти.

Ознакомиться с полной версией мониторинга и аналитической справкой можно по этой ссылке .