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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: родился Сергей Королев, КГБ начало спецоперацию "Блок" против украинской интеллигенции, канал ABC запустил сериал "Династия"

Этот день в истории: родился Сергей Королев, КГБ начало спецоперацию "Блок" против украинской интеллигенции, канал ABC запустил сериал "Династия"

12 января 1907 г. в Житомирской родился Сергей Королев, ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия, основоположник практической космонавтики

Об этом напоминает образовательный проект Память нации, передает Еспресо.TV.

В 1922 году, сдав экстерном все экзамены, Королев поступил в предвыпускной класс Первой одесской стройпрофшколы. Затем учился в Киевском политехническом институте и в Московском государственном техническом университете им. Н. Баумана. В молодом возрасте заболел тифом.

На общественных началах работал в Группе изучения ракетного движения. По его инициативе создан Реактивный научно-исследовательский институт. В 1938 году Королева арестовали по обвинению в нанесении вреда развитию военной техники. Приговор: десять лет исправительно-трудовых лагерей с лишением прав на пять лет и конфискацией имущества. Место наказания - Колыма.

В военное время арестованный Королев в тылу строил самолеты и ракеты под руководством российского авиаконструктора Туполева. Под руководством Королева были построены ракеты, которые стали основой ядерного щита страны, впервые в мире была построена межконтинентальная ракета дальнего действия Р-7 и был выведен на околоземную орбиту первый искусственный спутник земли. Под его эгидой в 1959 году второй советский "Лунник" вышел на поверхность Луны, впервые в космос полетели собаки Белка и Стрелка, а 12 апреля 1961 г. впервые в мире был осуществлен полет человека (Юрий Гагарин) в космос, который длился 109 минут.

А 12 января 1972 г. КГБ УССР в Киеве и Львове были арестованы 14 деятелей диссидентского движения, обвиняемых в "украинском буржуазном национализме" и распространении самиздата.

Всего в течение года подверглись репрессиям 89 человек, большинство из которых были приговорены к большим срокам заключения или помещены в психиатрические больницы. Это стало началом массовых репрессий против украинской интеллигенции, которые продолжались почти непрерывно до конца 1976 года, когда по инициативе председателя КГБ Виталия Федорчука началось преследование организаторов и участников Хельсинкского движения, рассказывает Этот день в истории.

12-го же января 1981 г. на американском канале ABC-TV состоялась премьера первой серии "мыльной" телеэпопеи "Династия" с Джоан Коллинз и Джон Форсайт в главных ролях.

Показ сериала "Династия" продолжался до мая 1989 года и за это время было продемонстрировано 220 серий. На пике популярности (1983 г.) в нем снялись президент США Джеральд Форд и государственный секретарь США Генри Киссинджер, которые сыграли самих себя.

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