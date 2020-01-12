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Espreso.tvОбществоЕсли Зеленский не выходит из Минских договоренностей, ему следует настаивать на отводе российского вооружения подальше от границы Украины, - Мэтью Брайз

Если Зеленский не выходит из Минских договоренностей, ему следует настаивать на отводе российского вооружения подальше от границы Украины, - Мэтью Брайз

Новому украинскому руководству лучше было бы выйти из Минских договоренностей, поскольку они не решают вопрос пребывания на суверенной территории Украины российского военного контингента

Если же это пока не представляется возможным, тогда надо сделать главным требованием полный вывод тяжелого вооружения РФ за российско-украинскую границу. Об этом ведущий американский дипломат и чиновник, бывший советник госсекретаря США, директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США (2001-2005) Мэтью Брайз заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 11 января 2020 г. вышла в эфире телеканала Еспресо.TV.

 
 

 

 

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