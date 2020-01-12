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Espreso.tvМирЕлизавета II созывает совещание из-за отказа принца Гарри от своих полномочий

Елизавета II созывает совещание из-за отказа принца Гарри от своих полномочий


фото: Al Arabiya
Британская королевская семья соберется в понедельником, 13 января 2020 года, на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые ранее отказались от своих королевских полномочий

Об этом сообщили источники телеканалов Sky News и CNN в Букингемском дворце, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По их информации, совещание состоится в родовом имении Сендригем, где кроме королевы соберутся принц Чарльз и принц Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам принц Гарри. Ожидается, что Меган Маркл ради встречи прилетит из Канады.

Британский принц Гарри и Меган Маркл, напомним, 8 января сообщили в Instagram, что отказываются от своих королевских полномочий, но при этом продолжат поддерживать королеву Елизавету II. По словам супругов, они решили найти финансовую независимость и запустить благотворительную организацию, распределив при этом свое время между Великобританией и США.

Таким образом, принц Гарри и его жена больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта для содержания королевской семьи.

По информации ВВС, пара не сообщила о своем решении ни королеве, ни другим членам семьи и "разочаровала" Букингемский дворец.

Через несколько часов после объявления об отказе от королевских полномочий герцогиня Сассекская полетела в Канаду.

Согласно данным The Times, она заключила контракт с компанией Disney: Маркл будет озвучивать персонажей мультфильмов, а полученные средства планирует направлять на благотворительность. Свою первую запись она сделала перед Рождеством, после чего высокопоставленные члены королевской семьи упрекнули пару в сотрудничестве с отдельными компаниями, в частности с Disney, сообщало издание.

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