Брал по 1 тыс. грн за девушку. В Запорожье поймали подозреваемого в сводничестве

12 января, 2020, 09:55

Оперативники и следователи под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области выявили факт предоставления злоумышленником проститутки клиенту для получения услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Изъяты вещественные доказательства

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что мужчина 1973 года на территории города Запорожье занимается сводничеством с целью наживы и вовлечения лиц женского пола в занятие проституцией. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что фигурант распространял номера мобильных телефонов в гостиницах и саунах города Запорожье, с помощью которых предлагал клиентам указанных заведений проституток для предоставления последним услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Кроме того, лично осуществлял охрану, сопровождение проституток во время выездов к клиентам в сауны, гостиницы, съемные квартиры, получал средства, заработанные за каждые сутки, искал девушек для работы проститутками", - рассказал и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Игорь Смирнов.

11 января оперативники УБПТЛ совместно со следователями Коммунарского отделения полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, задокументировали факт сводничества.

Фигурант за денежное вознаграждение в размере 1000 гривень предоставил проститутку клиенту для получения услуг сексуального характера. У злоумышленника были изъяты денежные средства, рабочие записи, мобильные телефоны.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.